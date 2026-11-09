Milano 9-nov
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Dow Jones 9-nov
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Londra 9-nov
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Francoforte 9-nov
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New York: in rally Coherent

Migliori e peggiori
New York: in rally Coherent
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che tratta in rialzo del 10,74%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coherent evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coherent rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Coherent suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 202,5 USD con tetto rappresentato dall'area 219,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 191,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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