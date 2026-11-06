New York: in forte denaro Moderna

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società americana di biotecnologia , che mostra una salita bruciante del 9,21% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moderna rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Moderna mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 273,6 USD. Rischio di discesa fino a 245,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 301,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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