New York: netto calo registrato da Moderna

(Teleborsa) - Ribasso per la società americana di biotecnologia , che passa di mano in perdita del 5,22%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moderna rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Moderna mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 268 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 247. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 288,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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