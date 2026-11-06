New York: SanDisk sale verso 926,3 USD

(Teleborsa) - Protagonista la società americana produttrice di hardware , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di SanDisk rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 844,4 Dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 926,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 796,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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