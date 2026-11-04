New York: SanDisk in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società americana produttrice di hardware, che soffre con un calo dell'8,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SanDisk, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 990,6 USD con area di resistenza individuata a quota 1.096,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 949,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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