New York: seduta euforica per Lam Research
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 10,83%.
Lo scenario su base settimanale di Lam Research rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Lam Research mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 201,2 USD con area di resistenza individuata a quota 209,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 197,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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