Listini USA perlopiù positivi dopo i solidi risultati delle società tech
SpaceX e Super Micro Computer balzano nell'after hours dopo i conti oltre le attese
(Teleborsa) - Seduta perlopiù positiva per i listini USA con focus sulle brillanti performance del comparto tech. A sostenere il sentiment sono i solidi risultati delle società del settore, a partire da SpaceX e Super Micro Computer, balzate rispettivamente di oltre il 9% e di circa il 17% nell'after-hours dopo le trimestrali oltre le previsioni.
Sono attese ulteriori indicazioni dai conti di Meta e Tesla, in uscita nelle prossime ore.
Gli indici
Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,02%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 7.713 punti.
Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,13%); con analoga direzione, senza direzione l'S&P 100 (+0,04%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti sanitario (+2,33%), utilities (+1,15%) e finanziario (+1,12%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto telecomunicazioni, che ha riportato una flessione di -0,89%.
I migliori e i peggiori Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, 3M (+5,78%), Amgen (+3,29%), Merck (+3,25%) e United Health (+3,06%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alphabet, che ha chiuso a -1,13%.
Tentenna Apple, che cede l'1,00%.
Sostanzialmente debole Walmart, che registra una flessione dello 0,72%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+4,93%), Workday (+4,50%), Thomson Reuters (+4,21%) e Adobe Systems (+3,90%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Lam Research, che ha chiuso a -3,22%.
ARM Holdings scende del 3,07%.
Calo deciso per KLA-Tencor, che segna un -2,8%.
Sotto pressione Applied Materials, con un forte ribasso dell'1,97%.
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