Listini USA perlopiù positivi dopo i solidi risultati delle società tech

SpaceX e Super Micro Computer balzano nell'after hours dopo i conti oltre le attese

(Teleborsa) - Seduta perlopiù positiva per i listini USA con focus sulle brillanti performance del comparto tech. A sostenere il sentiment sono i solidi risultati delle società del settore, a partire da SpaceX e Super Micro Computer , balzate rispettivamente di oltre il 9% e di circa il 17% nell'after-hours dopo le trimestrali oltre le previsioni.



Sono attese ulteriori indicazioni dai conti di Meta e Tesla , in uscita nelle prossime ore.



Gli indici

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones che mostra una plusvalenza dell'1,02%; sulla stessa linea, lieve aumento per l' S&P-500 , che si porta a 7.713 punti.



Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,13%); con analoga direzione, senza direzione l' S&P 100 (+0,04%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti sanitario (+2,33%), utilities (+1,15%) e finanziario (+1,12%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto telecomunicazioni , che ha riportato una flessione di -0,89%.



I migliori e i peggiori



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, 3M (+5,78%), Amgen (+3,29%), Merck (+3,25%) e United Health (+3,06%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alphabet , che ha chiuso a -1,13%.



Tentenna Apple , che cede l'1,00%.



Sostanzialmente debole Walmart , che registra una flessione dello 0,72%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, MicroStrategy Incorporated (+4,93%), Workday (+4,50%), Thomson Reuters (+4,21%) e Adobe Systems (+3,90%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Lam Research , che ha chiuso a -3,22%.



ARM Holdings scende del 3,07%.



Calo deciso per KLA-Tencor , che segna un -2,8%.



Sotto pressione Applied Materials , con un forte ribasso dell'1,97%.

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