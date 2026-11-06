OPA Pininfarina, avverata condizione soglia del 90% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina , si rileva che nel corso del periodo di adesione iniziato lo scorso 26 ottobre e sino alla data odierna inclusa, sono state portate in adesione 8.392.464 azioni, rappresentative del 10,67% del capitale sociale dell'emittente e pari al 61,26% delle azioni oggetto di offerta.



Pertanto, tenuto conto anche delle 64.973.049 azioni già detenute dall'offerente prima dell’inizio dell’offerta, pari all’82,585% del capitale, si è avverata la Condizione Soglia e la Riapertura dei Termini non avrà luogo.







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