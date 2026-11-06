Pininfarina, prezzo dell'OPA alzato a 1,20 euro. Prascina si impegna ad aderire con il 10%

(Teleborsa) - PF Holdings B.V., che detiene l'82,585% del capitale di Pininfarina , ha alzato il corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla società di design torinese da 1 euro a 1,20 euro per azione (cum dividend). La decisione è legata all'impegno irrevocabile di adesione sottoscritto dall'azionista Alfonso Prascina, titolare di 7.886.000 azioni, pari al 10,0236% del capitale.



Il nuovo prezzo incorpora un premio del 44% rispetto al prezzo ufficiale del 15 settembre 2026 (0,833 euro), ultimo giorno di borsa aperta prima dell'annuncio. Il premio sale al 43,6%, 46,5%, 52,3% e 46,8% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali a 1, 3, 6 e 12 mesi. Secondo l'offerente, il rilancio conferma la rilevanza strategica e industriale dell'operazione.



In caso di adesione totalitaria, cioè per tutte le 13.700.787 azioni oggetto dell'offerta, l'esborso massimo sale a 16.440.944,40 euro.



L'impegno di Prascina prevedeva che il prezzo fosse alzato a 1,20 euro entro due giorni lavorativi dalla firma. Questa condizione si considera ora avverata, e l'azionista dovrà portare in adesione l'intera partecipazione entro un giorno lavorativo.

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