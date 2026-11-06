Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda italo-francese di semiconduttori , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.



L'andamento di STMicroelectronics nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del produttore di chip segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 36,94 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,47. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 36,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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