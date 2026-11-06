Piazza Affari prosegue negativa con le altre borse europee dopo il job report

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue negativa con le altre principali Borse europee
mentre Wall Street è positiva con l'S&P-500
, che segna un incremento dello 0,95%.
A pesare ulteriormente sul sentiment sono i dati sul mercato del lavoro statunitense
, risultati superiori alle attese
e tali da rafforzare le aspettative di un possibile rialzo dei tassi di interesse
da parte della Federal Reserve
già nella riunione di dicembre.
A ottobre, i nuovi occupati nei settori non agricoli sono infatti aumentati di 165.000 unità
, ben oltre le 65.000 previste dagli analisti, mentre il tasso di disoccupazione
si è attestato al 4,1%
, contro il 4,2% atteso.
Il tutto in un clima già gravato dai timori
che la netta vittoria dei Democratici alle mid-term possa frenare lo sviluppo dei data center
, dopo che la fiducia nel settore era già stata minata dalle crescenti preoccupazioni per la capacità degli investimenti nell'AI di generare rendimenti adeguati.
Forex, materie prime e tassi
Prevale la cautela sull'euro / dollaro USA
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Scambia in retromarcia l'oro
, che scivola a 4.054,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 90,6 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,85% a quota +106 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,31%.
Gli indici Tra gli indici di Eurolandia
vendite a piene mani su Francoforte
, che soffre un decremento del 2,03%, soffre Londra
, che evidenzia una perdita dell'1,26%, e preda dei venditori Parigi
, con un decremento dell'1,00%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,08% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 52.607 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,25%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,06%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in luce Tenaris
, con un ampio progresso del 2,17%.
Andamento positivo per Buzzi
, che avanza di un discreto +2,02%.
Seduta senza slancio per Amplifon
, che riflette un moderato aumento dell'1,28%.
Piccolo passo in avanti per STMicroelectronics
, che mostra un progresso dell'1,15%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM
, che ottiene -3,24%.
Si concentrano le vendite su Nexi
, che soffre un calo del 3,00%.
Vendite su Saipem
, che registra un ribasso del 2,86%.
Seduta negativa per BPER Banca
, che mostra una perdita del 2,80%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Intercos
(+5,41%), NewPrinces
(+5,25%), Piaggio
(+5,19%) e Cementir
(+5,18%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro
, che continua la seduta con -6,61%.
Pessima performance per WIIT
, che registra un ribasso del 4,60%.
Sotto pressione Ascopiave
, che accusa un calo del 3,67%.
Scivola Moltiply Group
, con un netto svantaggio del 2,95%.