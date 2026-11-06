Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Intercos
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di prodotti cosmetici, che mostra una salita bruciante del 7,42% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intercos più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Intercos classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,23 Euro e primo supporto individuato a 13,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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