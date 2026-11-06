Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Intercos

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di prodotti cosmetici , che mostra una salita bruciante del 7,42% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intercos più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Intercos classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,23 Euro e primo supporto individuato a 13,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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