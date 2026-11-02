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Piazza Affari: scambi al rialzo per Piaggio

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Piaggio
Bene la big delle due ruote, con un rialzo del 3,09%.
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