OPA Pininfarina, le adesioni aumentano al 2,49%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da PF Holdings su Pininfarina , società quotata su Euronext Milan, risulta che oggi, 29 ottobre, sono state presentate 133.548 richieste. In totale, le adesioni salgono a quota 340.822, pari al 2,4876% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 26 ottobre e si concluderà il 20 novembre 2026.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Pininfarina acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.

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