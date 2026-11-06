Pininfarina, titolo +20% si allinea al nuovo corrispettivo dell'OPA

(Teleborsa) - Le azioni Pininfarina
balzano di circa il 20% volando in vetta al Ftse Italia Small Cap
(+0,5%).
Il titolo si allinea
così sostanzialmente al nuovo corrispettivo dell'OPA promossa da PF Holdings, ora a 1,20 euro
per azione (cum dividend), a seguito dell'impegno irrevocabile di adesione sottoscritto dall'azionista Alfonso Prascina, titolare di 7.886.000 azioni, pari al 10,0236% del capitale. In caso di adesione totalitaria, cioè per tutte le 13.700.787 azioni oggetto dell'offerta, l'esborso massimo sale a 16.440.944,40 euro
.
Il quadro tecnico
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Ftse Italia Small Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pininfarina
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Pininfarina
, con potenziali discese fino all'area di supporto
più immediata vista a quota 1,197 euro
. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza
più immediata individuata a 1,197
. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto
posizionato a quota 1,198
.