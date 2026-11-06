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Pininfarina, titolo +20% si allinea al nuovo corrispettivo dell'OPA

Finanza
Pininfarina, titolo +20% si allinea al nuovo corrispettivo dell'OPA
(Teleborsa) - Le azioni Pininfarina balzano di circa il 20% volando in vetta al Ftse Italia Small Cap (+0,5%).

Il titolo si allinea così sostanzialmente al nuovo corrispettivo dell'OPA promossa da PF Holdings, ora a 1,20 euro per azione (cum dividend), a seguito dell'impegno irrevocabile di adesione sottoscritto dall'azionista Alfonso Prascina, titolare di 7.886.000 azioni, pari al 10,0236% del capitale. In caso di adesione totalitaria, cioè per tutte le 13.700.787 azioni oggetto dell'offerta, l'esborso massimo sale a 16.440.944,40 euro.

Il quadro tecnico


A livello comparativo su base settimanale, il trend della società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Ftse Italia Small Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pininfarina rispetto all'indice.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Pininfarina, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,197 euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,197. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,198.
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