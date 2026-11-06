Usa, Trump: midterm non sono andato come speravo, ma non mi arrenderò mai

Miller capo di gabinetto al posto di Wiles

(Teleborsa) - Donald Trump ha ammesso in un messaggio ai sostenitori che il voto di midterm non è andato come sperato: "Sarò sincero. Le elezioni di midterm non sono andate come ci aspettavamo. Ma la battaglia per il nostro Paese non è mai stata facile. Quando ho assunto l'incarico, ho fatto una promessa al popolo americano: quella di non arrendermi mai. Non mi arrenderò mai, non cederò mai e non smetterò mai di lottare per rendere di nuovo grande l'America. Per i prossimi due anni, così come nei miei primi dieci, non mi arrenderò mai."



Il cambio alla Casa Bianca



Il presidente ha annunciato che il vice capo di gabinetto Stephen Miller sarà promosso capo di gabinetto al posto di Susie Wiles, a partire da lunedì. Su Truth Social ha definito Miller, collaboratore di lunga data, "uno dei miei consiglieri più fidati", e Wiles, che "ha svolto un lavoro eccezionale", passerà alla Trump Political Operation. Il rimpasto arriva a tre giorni dalla vittoria dei democratici, che hanno conquistato la maggioranza di Camera e Senato.



Il quadro del voto



I democratici hanno finora conquistato 253 seggi alla Camera contro 155 dei repubblicani e sembrano avviati alla maggioranza più ampia dal 2008, sebbene l'esito di decine di sfide debba ancora essere decretato. Al Senato hanno 54 seggi contro 44 e potrebbero arrivare a 56: in Mississippi Scott Colom è in vantaggio dello 0,2% su Cindy Hyde-Smith (96% dei seggi scrutinati) e in Alaska Mary Peltola dello 0,3% sul senatore Dan Sullivan.

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