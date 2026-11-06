Zurich Bank rafforza l’offerta Wealth con Zurich EliteInvest

La nuova soluzione multiramo combina personalizzazione degli investimenti, protezione e pianificazione patrimoniale

(Teleborsa) - Zurich Bank amplia la propria offerta con Zurich EliteInvest, il nuovo prodotto di investimento assicurativo multiramo, creato da Zurich Investments Life e distribuito dalla rete dei consulenti finanziari. La soluzione - si sottolinea - è pensata per i clienti con patrimoni rilevanti ed è caratterizzata da flessibilità, personalizzazione e protezione.



L’elemento distintivo di Zurich EliteInvest è un’architettura aperta alla personalizzazione, che integra in un unico contratto la Gestione Separata, orientata alla stabilità nel tempo, una selezione di Fondi Interni con differenti profili di rischio e strategie di investimento ed una linea libera di ETF, che consente di costruire un portafoglio selezionando fino a 50 ETF, attivi e passivi. Una combinazione flessibile che permette di tradurre obiettivi, propensione al rischio e orizzonte temporale del cliente in una strategia realmente su misura.



La struttura del prodotto permette inoltre di destinare dal 5% al 50% di ciascun premio alla Gestione Separata, investendo la quota restante nei Fondi Interni o nella linea libera di ETF. Il cliente può modificare nel tempo la composizione del proprio investimento attraverso operazioni di switch tra le diverse componenti, adattando la strategia all'evoluzione delle proprie esigenze personali e patrimoniali.



Riservata alla clientela Wealth, la nuova soluzione si caratterizza per una struttura che prevede tre diverse classi di accesso, definite in funzione dell'importo iniziale investito, con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi nel tempo.



Accanto alla componente finanziaria, Zurich EliteInvest integra strumenti di protezione assicurativa e pianificazione successoria. In caso di decesso dell’assicurato, è prevista la liquidazione di un capitale ai beneficiari designati, con la possibilità di scegliere già in fase di sottoscrizione un’erogazione rateizzata, in alternativa alla liquidazione in un'unica soluzione.



"Siamo orgogliosi di ampliare la nostra offerta dedicata alla clientela Wealth con una soluzione che rafforza la sinergia tra competenze assicurative e di investimento, con l’obiettivo di offrire strumenti sempre più evoluti per la gestione e la protezione del patrimonio. Grazie all’elevato livello di personalizzazione, possiamo rispondere alle esigenze di clienti con profili, obiettivi e orizzonti di investimento differenti, accompagnandoli nella costruzione di strategie patrimoniali su misura, capaci di evolvere nel tempo insieme alle loro necessità", ha dichiarato Maurizio Ceron, Responsabile Wealth Management and Investment Solutions di Zurich Bank.

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