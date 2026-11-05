Responsabilità professionale, Zurich rinnova l’offerta

(Teleborsa) - Zurich Italia rinnova la propria offerta per il segmento professionale con il lancio di Zurich Professioni legali e Amministrative e Zurich Professioni tecniche. Le due polizze aggiornano la precedente offerta Zurich Pro e prevedono coperture differenziate in funzione dell’attività esercitata.



In Italia il settore delle libere professioni conta complessivamente oltre 1,4 milioni di persone, secondo i dati del X° Rapporto sulle libere professioni.



"Le libere professioni costituiscono una componente rilevante del sistema economico italiano, con responsabilità che variano in base all’attività esercitata e alla natura degli incarichi. Questa diversità richiede una valutazione dei rischi che tenga conto delle conseguenze patrimoniali di un errore o di una contestazione. La nostra offerta comprende anche le professioni non regolamentate da albi o ordini, per le quali la copertura assicurativa è spesso una scelta del singolo professionista. In questi ambiti, la consapevolezza delle proprie esposizioni è il punto di partenza per individuare una protezione coerente con il lavoro svolto e con le responsabilità assunte" ha dichiarato Luigi De Angeli, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia.

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