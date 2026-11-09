Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,96%, rispetto a +2,49% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di ArcelorMittal perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 55,31 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 56,81. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 54,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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