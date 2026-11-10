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Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal
Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 3,48%.
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