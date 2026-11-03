Milano 12:29
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Dow Jones 2-nov
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Londra 12:29
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Francoforte 12:29
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Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi negativi per ArcelorMittal
Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 3,68% sui valori precedenti.
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