Amundi, flussi ETF trainati da reddito fisso con sentiment cauto mercati

(Teleborsa) - Il reddito fisso ha trainato i flussi di ETF a ottobre, rappresentando un terzo dei circa 40,8 miliardi di euro in entrata registrati sul mercato europeo. E' quanto emerge dall'ultimo report di Amundi, secondo cui il reddito fisso ha catalizzato il 33% degli afflussi (circa 13,4 miliardi di euro), ben oltre il 15-20% rappresentato nei mesi precedenti. La domanda si è concentrata sul debito in dollari USA, in particolare sui Treasury USA e sul credito investment grade.



Nel complesso, i flussi di ottobre riflettono un contesto di mercato più cauto ma ancora costruttivo - spiega Amundi - in un periodo caratterizzato da volatilità elevata, da performance più deboli in alcune aree dell’azionario e dal dibattito ancora aperto sugli investimenti in conto capitale legati all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti.



I flussi azionari sono rimasti positivi per 26,9 miliardi di euro, ma il mese di ottobre ha è stato caratterizzato più dalla rotazione che dall'assunzione generalizzata di rischio. La domanda ha continuato a favorire l’esposizione ai mercati sviluppati e globali, confermando la preferenza per allocazioni core diversificate.



L'azionario privilegia difensivi e high quality

I flussi azionari sono rimasti positivi, ma la domanda ha continuato a favorire l’All-Country World con 6,4 miliardi di euro e il Developed Market World con 6,1 miliardi di euro, rafforzando la preferenza per allocazioni core diversificate. A livello regionale, le azioni statunitensi hanno raccolto 4,9 miliardi di euro di flussi netti in entrata e quelle europee 1,9 miliardi di euro.



Il cambiamento più evidente, all’interno dell’azionario, ha riguardato la rotazione settoriale. Gli investitori hanno continuato ad allocare nel settore della tecnologia (1,9 miliardi di euro), ma il profilo dei flussi è stato più selettivo rispetto ai mesi precedenti, mentre la cautela ha favorito i settori difensivi, tra cui healthcare (722 milioni di euro) e utilities (135 milioni di euro). Deflussi dai settori industriali e finanziari. Questo andamento è coerente con un atteggiamento degli investitori che, pur mantenendo l’esposizione azionaria, si stanno spostando verso aree del mercato più difensive e orientate alla qualità.



Anche i flussi tematici sono cambiati. L’interesse per i semiconduttori e la difesa si è raffreddato dopo un forte rally registrato negli ultimi 12 - 18 mesi. Al contrario, la robotica ha guidato gli investimenti tematici con 456 milioni di euro di flussi netti in entrata, in accelerazione rispetto ai 275 milioni di euro di settembre. Il comparto - sottolinea Amundi - potrebbe guadagnare interesse perché offre un modo più diversificato per accedere alla crescita legata all’automazione e all’intelligenza artificiale, con un’esposizione più ampia tra società di diversa capitalizzazione rispetto ad alcuni temi più concentrati.



Reddito fisso impostato alla cautela

I flussi netti in entrata nel reddito fisso sottolineano il tono più difensivo del mese e rappresentano un forte rimbalzo rispetto agli 8,3 miliardi di euro di settembre. I titoli di Stato hanno raccolto 5,5 miliardi di euro in ottobre, con i Treasury USA a quota 3,4 miliardi di euro di afflussi netti. I flussi sono stati più consistenti nel segmento delle scadenze intermedie (1,2 miliardi di euro), indicando un orientamento verso una duration neutrale o leggermente positiva, piuttosto che una vera e propria convinzione sulla duration lunga.



Nel credito investment grade, sia le esposizioni USA sia quelle europee hanno registrato 2,2 miliardi di euro di flussi netti in entrata. Questo conferma una più ampia preferenza per gli asset di alta qualità in un contesto in cui la visibilità resta limitata e i mercati sono sensibili ai rischi legati a inflazione, politica monetaria e utili. Gli investitori hanno mostrato però una preferenza per la parte breve della curva (860 milioni di euro).



Una delle ragioni è la maggiore emissione obbligazionaria da parte di grandi società tecnologiche e collegate all’intelligenza artificiale, concentrata in gran parte sulle scadenze più lunghe. Questo ha reso alcuni investitori più cauti nell’assumere rischio di duration nel tratto lungo della curva, spingendoli a concentrarsi su credito di alta qualità a breve scadenza, dove il carry resta interessante.



In altri segmenti del reddito fisso, la domanda per l’high yield (1,2 miliardi di euro) è rimasta sostanzialmente stabile. I flussi verso il mercato monetario (1,1 miliardi di euro) sono rimasti in linea con i mesi precedenti, a indicare che gli investitori non stanno uscendo completamente dalla liquidità, ma sono sempre più disposti a riallocarla verso le obbligazioni per catturare rendimento.



Flussi ESG ancora solidi

I flussi ESG sono rimasti solidi e leggermente superiori al mese precedente, con la raccolta netta salita a circa 7,7 miliardi di euro da 6,7 miliardi di euro. Il contributo principale è arrivato dall’esposizione azionaria core, in particolare dalle allocazioni world e mercati sviluppati, insieme al credito investment grade europeo.



La maggiore propensione verso i titoli di Stato, soprattutto negli Stati Uniti, tuttavia non si traduce sistematicamente in domanda di obbligazioni ESG, in particolare nei casi in cui l’universo investibile è più ristretto. Pertanto, l’ESG continua a beneficiare della domanda per azionario core e credito, ma al momento non è guidato da un proprio catalizzatore tema.

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