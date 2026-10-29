Amundi, utile netto rettificato +20% nel terzo trimestre. Raccolta record nei nove mesi

Il gestore controllato da Crédit Agricole raccoglie 102 miliardi da inizio anno

(Teleborsa) - Amundi , colosso francese della gestione del risparmio, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto rettificato di 409 milioni di euro, in crescita del 20,2% su base annua. L'utile netto contabile è salito a 675 milioni, includendo una plusvalenza di circa 300 milioni legata all'IPO della joint venture indiana SBI FM. L'utile per azione rettificato si è attestato a 2,04 euro (+23,2%).



I ricavi netti rettificati sono aumentati dell'11,3% a 908 milioni, trainati dalle commissioni nette di gestione (+13,1% a 845 milioni), mentre le commissioni di performance sono scese a 20 milioni. I costi operativi rettificati sono saliti del 4% a 454 milioni, con un rapporto costi/ricavi in miglioramento al 50%.



La raccolta netta del trimestre è stata di 45,6 miliardi di euro, al netto di trasferimenti per 39,1 miliardi legati a un mandato istituzionale in India a margine trascurabile (6,5 miliardi includendoli). Nei nove mesi la raccolta ha raggiunto il livello record di 102 miliardi. Le masse gestite si sono attestate a 2.579 miliardi a fine settembre, in crescita dell'11,3% su base annua. Positivi gli ETF, con 17 miliardi di raccolta nel trimestre, e la gestione attiva, con 14 miliardi.



Nei nove mesi l'utile netto rettificato è salito del 21,6% a 1.189 milioni e l'utile per azione rettificato del 22,6% a 5,82 euro. Dopo il completamento del buyback da 500 milioni e dell'acquisizione del 9,9% di ICG , il surplus di capitale a fine settembre supera il miliardo di euro. Prorogata inoltre fino al 2035 la partnership distributiva con Banco Sabadell .



"Amundi ha registrato una forte raccolta netta, che si è tradotta in una crescita dell'utile netto rettificato di oltre il 20% sia nel terzo trimestre sia nei nove mesi - ha commentato la CEO Valérie Baudson - Questa performance dimostra la validità delle nostre priorità strategiche e la nostra capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Insieme al nostro modello di business diversificato e alla nostra solida posizione finanziaria, questi risultati ci danno fiducia nella capacità di cogliere ulteriore crescita nel settore del risparmio".

Condividi

```