Borse europee deboli, Milano in rialzo trainata dai balzi di Banco BPM e Unicredit

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee
, mentre si distingue Piazza Affari grazie ai rialzi delle banche
, sia per i risultati trimestrali che per una nuova fase di consolidamento
. Banco BPM
beneficia dell'annuncio di Credit Agricole
, che ha proposto
la fusione dell’istituto di credito italiano con la propria unità locale, mentre UniCredit ha rivisto al rialzo
il proprio obiettivo di utile annuo (dopo un trimestre sopra le attese su tutte le metriche) mentre prosegue nell'iter per l'acquisizione del controllo di Commerzbank
.
Anche oggi resterà alta l'attenzione sul settore tecnologico
. Mentre si discute se il sell-off sui titoli legati all'intelligenza artificiale, verificatosi dopo le elezioni di midterm negli USA, sia stato amplificato da fattori tecnici e dalla chiusura di posizioni lunghe a leva, pesano le notizie secondo cui il board di Nvidia
starebbe indagando su una presunta relazione sentimentale tra il CEO Jensen Huang e una dirigente di Megaspeed International, sospettata di spionaggio
per conto della Cina.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
i prezzi alla produzione sono saliti
al 5,7% in ottobre su base annua (consensus al 5,4%; dato precedente al 5%), spinta dall'aumento dei prezzi globali del petrolio che ha fatto lievitare i costi di produzione. L'inflazione è scesa a ottobre allo 0,7% su base annua (consensus allo 0,8%; dato precedente allo 0,9%).
Sul fronte geopolitico
, sabato sono state segnalate esplosioni nell'Iran
meridionale. I media statali iraniani hanno ipotizzato che potessero essere legate ad attività militari interne; non vi è stata alcuna conferma di nuovi attacchi statunitensi in Iran. Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che è altamente improbabile che ordini nuovi attacchi contro l'Iran, a patto che i colloqui per porre fine al conflitto proseguano. Tuttavia, nel corso del fine settimana, sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno riferito di ulteriori incidenti che hanno coinvolto navi commerciali nello Stretto di Hormuz o nelle sue vicinanze.
L'Euro / dollaro USA
prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,34%. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,63%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 90,01 dollari per barile, in calo dello 0,90%. Invariato lo spread
, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 4,32%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,19%, giornata moderatamente positiva per Londra
, che sale di un frazionale +0,2%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,07%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,73%, a 50.420 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 53.069 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(0%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star
(-0,12%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banco BPM
(+10,00%), Unicredit
(+4,66%), Unipol
(+0,79%) e Technoprobe
(+0,68%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler
, che continua la seduta con -1,96%. Piccola perdita per Tenaris
, che scambia con un -1,2%. Tentenna Stellantis
, che cede l'1,06%. Sostanzialmente debole Brunello Cucinelli
, che registra una flessione dello 0,97%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, NewPrinces
(+1,90%), Banco Desio
(+1,50%), Comer Industries
(+1,35%) e Revo Insurance
(+1,08%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Piaggio
, che continua la seduta con -2,47%. Si concentrano le vendite su Zignago Vetro
, che soffre un calo del 2,23%. Vendite su WIIT
, che registra un ribasso dell'1,74%. Seduta negativa per D'Amico
, che mostra una perdita dell'1,67%.