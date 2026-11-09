Piazza Affari maglia rosa d'Europa con gli strappi di Banco BPM e UniCredit

(Teleborsa) - Dopo una partenza fiacca, accelerano le Borse europee
, dove si continua a distinguere Piazza Affari grazie ai rialzi delle banche
, sia per i risultati trimestrali che per una nuova fase di consolidamento
. Banco BPM
beneficia dell'annuncio di Credit Agricole
, che ha proposto
la fusione dell'istituto di credito italiano con la propria unità locale, mentre UniCredit ha rivisto al rialzo
il proprio obiettivo di utile annuo (dopo un trimestre sopra le attese su tutte le metriche) mentre prosegue nell'iter per l'acquisizione del controllo di Commerzbank
.
Anche oggi resterà alta l'attenzione sul settore tecnologico
. L'esito delle elezioni di metà mandato negli USA ha pesato sui mercati azionari, accentuando i timori riguardo a una regolamentazione più stringente sull'intelligenza artificiale, oltre ai dubbi sulle ingenti spese in tale ambito. Oggi si aggiunge anche il caso Nvidia
, dopo che un'indagine interna
volta a verificare se il CEO Jensen Huang fosse stato oggetto di un'operazione di intelligence straniera ha messo sotto esame il suo futuro presso il produttore di chip per l'intelligenza artificiale.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
i prezzi alla produzione sono saliti
al 5,7% in ottobre su base annua (consensus al 5,4%; dato precedente al 5%), spinta dall'aumento dei prezzi globali del petrolio che ha fatto lievitare i costi di produzione. L'inflazione è scesa a ottobre allo 0,7% su base annua (consensus allo 0,8%; dato precedente allo 0,9%).
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,119. L'Oro
, in aumento (+0,76%), raggiunge 4.097,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,45% e continua a trattare a 89,51 dollari per barile. Invariato lo spread
, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 4,33%. Tra i mercati del Vecchio Continente
ben comprata Francoforte
, che segna un forte rialzo dello 0,83%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,66%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,47%.
Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese
, con il FTSE MIB
, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,82%; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share
, che continua gli scambi a 53.657 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,75%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star
(+0,9%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, vola Banco BPM
, con una marcata risalita del 10,34%. Brilla Unicredit
, con un forte incremento (+5,3%). Banca Mediolanum
avanza del 2,95%. Si muove in territorio positivo Prysmian
, mostrando un incremento del 2,72%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler
, che ottiene -1,59%. Piccola perdita per Stellantis
, che scambia con un -1,04%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, NewPrinces
(+6,58%), Anima Holding
(+3,64%), Banco Desio
(+2,87%) e Credem
(+2,80%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Piaggio
, che ottiene -2,57%. Si concentrano le vendite su TXT E-solutions
, che soffre un calo del 2,38%. Tentenna DiaSorin
, che cede l'1,43%. Sostanzialmente debole Alerion Clean Power
, che registra una flessione dell'1,41%.