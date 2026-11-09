"Buy" per NewPrinces
(Teleborsa) - Chiusura del 6 novembre
Grande giornata per il gruppo agroalimentare italiano, tra i componenti del FTSE Italia Star, che mette a segno un rialzo del 5,78%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di NewPrinces favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 24,16 Euro con stop loss fissato a quota 21,66 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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