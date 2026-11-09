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Piazza Affari: exploit di NewPrinces

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: exploit di NewPrinces
Protagonista il gruppo agroalimentare italiano, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,22%.
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