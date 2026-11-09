Cedacri, Moody's conferma i rating e alza outlook a positivo

(Teleborsa) - Moody's ha confermato su Cedacri il corporate family rating a lungo termine B2 e il probability of default rating B2-PD, oltre che il rating B2 delle obbligazioni senior garantite in scadenza nel 2028. L'outlook è passato da stabile a positivo.



La società - ricorda l'agenzia - ha annunciato il rifinanziamento delle obbligazioni senior garantite in scadenza nel 2028 con nuove obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2031, un'operazione che riduce l'indebitamento lordo.



Le motivazioni

Il rating riflette il rafforzamento della performance operativa di Cedacri, che, secondo l'agenzia, continuerà, con l'aspettativa che la società rispetti le proprie politiche finanziarie dichiarate. La performance operativa della società è migliorata, grazie al risparmio sui costi e all'espansione dei margini.



Il giudizio riflette anche una politica finanziaria più orientata al supporto del credito. Il rifinanziamento proposto è sostanzialmente neutrale in termini di leva finanziaria e non prevede la distribuzione di dividendi agli azionisti; inoltre, Cedacri non ha emesso nuovo debito dal 2023. Cedacri si è impegnata a ridurre il rapporto di indebitamento netto rettificato a circa 2,0x entro la fine del 2027 (2,7x al 12 mesi conclusosi a settembre 2026), grazie a un ammortamento annuale obbligatorio del debito pari al 5% del capitale originario delle nuove obbligazioni proposte.



Inoltre, Moody's prevede che i dividendi netti agli azionisti rimarranno entro l'intervallo dichiarato dalla società, compreso tra 50 e 100 milioni di euro, e che Cedacri non fornirà alcun supporto significativo ad altre entità del Gruppo ION né si fonderà con esse. Tuttavia, si prevede una certa capacità per ulteriori emissioni di debito e distribuzioni agli azionisti. L'outlook positivo presuppone che Cedacri rispetti la propria politica di riduzione del debito ed eviti significative distribuzioni finanziate tramite debito, acquisizioni o supporto ad altre entità del Gruppo ION.



L'outlook

Le prospettive positive di Cedacri riflettono le aspettative di Moody's circa un miglioramento della performance operativa e la politica finanziaria dichiarata che supporterà il miglioramento degli indicatori di credito nei prossimi 12-18 mesi. Le prospettive si basano sul presupposto che non vi sarà un aumento significativo della leva finanziaria derivante da acquisizioni finanziate tramite debito o distribuzioni agli azionisti, senza un supporto sostanziale o una fusione con altre entità del Gruppo ION, e che la società manterrà una buona liquidità.

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