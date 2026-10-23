VNE, EnVent alza il Target Price e conferma il rating Outperform

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su VNE , produttore di macchine automatizzate per i pagamenti in contanti e digitali presso punti vendita fisici. EnVent conferma il rating OUTPERFORM e alza il target price a €4,65 per azione (da €3,70), che implica un potenziale upside del 63% rispetto al prezzo di chiusura del 21 ottobre.



In H1 2026, i ricavi delle vendite sono €9,9m, +22% YoY. La redditività è migliorata, con un EBITDA di €2,2m (+42% YoY) e un margine sui ricavi del 22,6%, rispetto al 19,4% di H1 2025. L’utile è stato pari a €0,8m, rispetto a €0,5m in H1 2025. L’indebitamento finanziario netto si è attestato a €4,3m a giugno 2026, rispetto a €3,1m a dicembre 2025.



A settembre, VNE ha annunciato un ordine da €18,3m da Brightstar Electronics and Services per 5.000 chioschi self-service semilavorati, con consegne previste principalmente tra marzo e luglio 2027. L’ordine dovrebbe contribuire in misura significativa ai ricavi del 2027. I volumi oltre le prime 2.500 unità restano soggetti a conferma per possibili carenze di componenti. Per EnVent, la commessa conferma la capacità di VNE di ampliare la propria presenza sul mercato e accrescere i volumi di attività. Il contributo atteso dall’ordine, incorporato nelle stime, migliora le prospettive di crescita e si riflette nell’aumento del target price da €3,70 a €4,65 per azione.

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