Europa brillante, Milano guida con la corsa delle banche

(Teleborsa) - Chiusura brillante per l'Europa trainata da Milano
. Tonica anche Wall Street con l'S&P-500
che avanza del 2,12%.
A sostenere gli acquisti contribuisce l'ottimismo su una risoluzione del conflitto in Iran
. Trump ha infatti adottato un tono più conciliante, affermando che è "altamente improbabile" che ordinerà attacchi su vasta scala contro la Repubblica islamica, sebbene il Segretario di Stato Marco Rubio
abbia minimizzato le possibilità di rapidi progressi nei colloqui.
Tutto ciò ha comunque spinto al ribasso il petrolio
, allentando i timori di nuove pressioni sui prezzi anche se, indicazioni più concrete sull'inflazione, arriveranno dai dati USA in uscita domani pomeriggio
.
A Piazza Affari, a trainare la performance
sono i rialzi delle banche, sia per i risultati trimestrali che per una nuova fase di consolidamento. Banco BPM
beneficia dell'annuncio di Credit Agricole
, che ha proposto la fusione dell'istituto di credito
italiano con la propria unità locale, e UniCredit
ha rivisto al rialzo
il proprio obiettivo di utile annuo (dopo un trimestre sopra le attese su tutte le metriche) mentre prosegue nell'iter per l'acquisizione del controllo di Commerzbank
.
Forex, materie prime e tassi
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,55%. L'Oro
, in aumento (+1%), raggiunge 4.106,5 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 87,92 dollari per barile, in netto calo del 3,21%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,30%.
Gli indici Tra le principali Borse europee
exploit di Francoforte
, che mostra un rialzo dell'1,73%, buona performance per Londra
, che cresce dell'1,02%, e sostenuta Parigi
, con un discreto guadagno dell'1,16%.
Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB
che mostra in chiusura un balzo del 2,69%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share
, che termina a 54.084 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,87%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+1,2%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, su di giri Banco BPM
(+10,67%).
Acquisti a piene mani su Avio
, che vanta un incremento del 7,71%.
Effervescente Unicredit
, con un progresso del 6,28%.
Incandescente Prysmian
, che vanta un incisivo incremento del 5,94%.
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis
, che ha archiviato la seduta a -1,55%.
Sostanzialmente debole Amplifon
, che registra una flessione dell'1,38%.
Si muove sotto la parità Moncler
, evidenziando un decremento dell'1,28%.
Contrazione moderata per Inwit
, che soffre un calo dello 0,82%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, NewPrinces
(+8,86%), Anima Holding
(+3,94%), Danieli
(+3,42%) e D'Amico
(+3,03%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Moltiply Group
, che ha terminato le contrattazioni a -3,01%.
Vendite su SOL
, che registra un ribasso del 2,23%.
Seduta negativa per Intercos
, che mostra una perdita dell'1,88%.
Sotto pressione Ascopiave
, che accusa un calo dell'1,74%.