Europa resta ben intonata trainata da Piazza Affari

Focus sulle banche mentre il sentiment beneficia del calo del petrolio in attesa dell'inflazione USA di domani

(Teleborsa) - Le borse europee proseguono ben intonate con Piazza Affari che continua a sovraperformare. Denaro anche a Wall Street con l' S&P-500 che guadagna l'1,7%.



Mentre cresce l'attesa per le ulteriori indicazioni che dovrebbero emergere dai prezzi al consumo USA in uscita domani pomeriggio, il sentiment beneficia degli acquisti sul settore tecnologico oltre che del calo del petrolio in scia all'ottimismo sugli sforzi per porre fine alla guerra in Iran. Trump ha infatti adottato un tono più conciliante, affermando che è "altamente improbabile" che ordini attacchi su vasta scala contro la Repubblica islamica. Ciononostante, il Segretario di Stato Marco Rubio ha minimizzato le possibilità di rapidi progressi nei colloqui.



A Piazza Affari, a trainare la performance sono i rialzi delle banche, sia per i risultati trimestrali che per una nuova fase di consolidamento. Banco BPM beneficia dell'annuncio di Credit Agricole , che ha proposto la fusione dell'istituto di credito italiano con la propria unità locale, e UniCredit ha rivisto al rialzo il proprio obiettivo di utile annuo (dopo un trimestre sopra le attese su tutte le metriche) mentre prosegue nell'iter per l'acquisizione del controllo di Commerzbank .



Forex, materie prime e tassi



Leggera crescita dell' euro / dollaro USA , che sale a quota 1,119. Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dell'1,44%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,67%), che ha toccato 87,49 dollari per barile.



In discesa lo spread , che retrocede a quota +104 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,28%.



Gli indici

Tra gli indici di Eurolandia buoni spunti su Francoforte , che mostra un ampio vantaggio dell'1,45%, ben impostata Londra , che mostra un incremento dello 0,70%, e tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dell'1,18%.



A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+2,55%), che raggiunge i 51.330 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share , che avanza a 54.021 punti.



Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,97%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star (+1,09%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Banco BPM , che mostra un forte aumento del 10,19%.



Decolla Unicredit , con un importante progresso del 6,37%.



In evidenza Prysmian , che mostra un forte incremento del 6,24%.



Svetta Avio che segna un importante progresso del 4,88%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler , che prosegue le contrattazioni a -0,95%.



Contrazione moderata per Stellantis , che soffre un calo dello 0,55%.



Sottotono ENI che mostra una limatura dello 0,54%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, NewPrinces (+8,36%), Anima Holding (+4,23%), Credem (+3,31%) e ERG (+3,29%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moltiply Group , che prosegue le contrattazioni a -1,92%.



In rosso DiaSorin , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.



Deludente Ascopiave , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca SOL , che mostra un piccolo decremento dell'1,27%.

Condividi

```