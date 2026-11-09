Genitorialità, per il 75% degli italiani avere figli è poco sostenibile

Il sondaggio UniSalute-Nomisma: primo ostacolo per chi li desidera è l'economia (58%)

(Teleborsa) - Tre italiani su quattro (75%) ritengono che avere figli oggi sia poco sostenibile dal punto di vista economico, e il 76% giudica insufficienti le politiche pubbliche di sostegno alle famiglie. Lo indica l'Osservatorio Sanità di UniSalute, realizzato con Nomisma su 1.300 persone, a fronte di un calo delle nascite che prosegue da quasi vent'anni e di un tasso di fecondità tra i più bassi d'Europa anche nel 2025 (Istat). Il 72% dei genitori pensa che per avere figli serva una situazione economica stabile e il 73% che oggi sia più difficile che in passato.



Gli ostacoli



Per chi non ha figli ma li desidera, il primo ostacolo è la situazione economica precaria (58%), seguita da instabilità lavorativa (44%) e timore per il futuro del mondo (40%). Le famiglie immaginate sono piccole: due figli per il 47%, uno per il 38%, tre o più solo per il 15%.



Per il 56% chi ha figli è penalizzato sul lavoro, con un divario di genere: lo pensa il 65% delle donne contro il 47% degli uomini. Fatica a conciliare lavoro e famiglia più di un italiano su tre (35%) e quasi uno su due (47%) con figli sotto gli 11 anni. L'aiuto principale è il partner (48%), mentre il 40% dei genitori ricorre "molto" o "moltissimo" a nonni e altri parenti.



L'esperienza



La parola più scelta per descrivere l'essere genitori è "impegnativa" (58%), davanti a "gratificante" (42%) e "meravigliosa" (38%). Nonostante ciò, per l'84% avere figli arricchisce la vita come poche altre cose, il 75% è soddisfatto del proprio ruolo e solo il 4% non li avrebbe, potendo tornare indietro.

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