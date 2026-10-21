Istat: nel 2025 crollano le nascite, fecondità ai minimi storici

(Teleborsa) - Secondo i dati Istat, nel 2025 in Italia sono nati 355.772 bambini, il 3,8% in meno rispetto al 2024, con una diminuzione di circa 14mila nascite. Il calo prosegue anche nel 2026: tra gennaio e luglio si sono registrate 196.864 nascite, in flessione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Scende ulteriormente anche il numero medio di figli per donna, che passa da 1,18 nel 2024 a 1,14 nel 2025, con una stima provvisoria di 1,13 nei primi sette mesi del 2026. La fecondità è pari a 1,07 figli per le donne italiane e a 1,74 per quelle straniere.



L’età media delle madri alla nascita del primo figlio è di 32 anni. Le donne laureate hanno in media meno figli (1,09) e diventano madri più tardi, a 34,9 anni, rispetto alle donne con licenza media, che registrano una media di 1,58 figli e un’età al parto di 29,7 anni.



Nel 2025, il 44,1% delle nascite è avvenuto fuori dal matrimonio, con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Sofia e Leonardo si confermano i nomi più scelti dai genitori, mentre cresce la quota di bambini che ricevono entrambi i cognomi dei genitori: il 7,3% nel 2025, contro il 6,7% del 2024.

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