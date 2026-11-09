Madrid: nuovo spunto rialzista per Logista
(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore logistico spagnolo, che avanza bene del 2,13%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Logista rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Logista classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,92 Euro e primo supporto individuato a 36,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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