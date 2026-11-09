Madrid: nuovo spunto rialzista per Logista

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore logistico spagnolo , che avanza bene del 2,13%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Logista rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Logista classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 37,92 Euro e primo supporto individuato a 36,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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