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Madrid: nuovo spunto rialzista per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Solaria
Apprezzabile rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, in guadagno del 2,38% sui valori precedenti.
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