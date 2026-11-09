New York: amplia il rialzo Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gigante delle macchine movimento terra , che tratta in rialzo del 4,79%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Caterpillar rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Caterpillar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 576,3 USD con tetto rappresentato dall'area 590,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 567,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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