New York: in bella mostra Ciena

(Teleborsa) - Effervescente la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che scambia con una performance decisamente positiva del 10,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Ciena rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Ciena evidenzia un declino dei corsi verso area 256,5 USD con prima area di resistenza vista a 277,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 243,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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