Crolla a New York Ciena

(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che mostra un -15,39%.



L'andamento di Ciena nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Ciena mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 218 USD con area di resistenza individuata a quota 250,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 205,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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