New York: in calo Thomson Reuters

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di informazione e tecnologia , che presenta una flessione del 2,19% sui valori precedenti.



L'andamento di Thomson Reuters nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del fornitore di contenuti e strumenti per professionisti . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 111,8 USD. Primo supporto visto a 108,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 107,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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