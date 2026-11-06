New York: calo per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Ribasso per la società di informazione e tecnologia, che presenta una flessione del 3,29%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thomson Reuters rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il fornitore di contenuti e strumenti per professionisti è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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