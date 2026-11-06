New York: calo per Thomson Reuters

(Teleborsa) - Ribasso per la società di informazione e tecnologia , che presenta una flessione del 3,29%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thomson Reuters rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il fornitore di contenuti e strumenti per professionisti è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 115,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 112,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 117,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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