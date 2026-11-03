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Francoforte 3-nov
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New York: andamento sostenuto per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Amazon
Avanza il colosso dell'e-commerce, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.
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