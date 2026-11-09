New York: Monolithic Power Systems sale verso 1.403,9 USD
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che scambia in rialzo del 13,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,59%, rispetto a -1,95% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.252,9 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.403,9. Il peggioramento di Monolithic Power Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.153,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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