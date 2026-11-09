New York: Monolithic Power Systems sale verso 1.403,9 USD

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che scambia in rialzo del 13,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Monolithic Power Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,59%, rispetto a -1,95% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.252,9 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.403,9. Il peggioramento di Monolithic Power Systems è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.153,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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