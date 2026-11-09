Milano
9-nov
51.400
+2,69%
Nasdaq
9-nov
27.908
+3,40%
Dow Jones
9-nov
52.390
+2,15%
Londra
9-nov
10.783
+1,02%
Francoforte
9-nov
26.267
+1,73%
Martedì 10 Novembre 2026, ore 00.11
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per First Solar
New York: performance negativa per First Solar
Migliori e peggiori
,
In breve
09 novembre 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede il
produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, con un ribasso del 3,57%.
Condividi
Leggi anche
New York: negative performance for First Solar
New York: significant losses for First Solar
New York: perdite consistenti per First Solar
New York: giornata negativa in Borsa per Ciena
Titoli e Indici
First Solar
-4,78%
Altre notizie
New York: Twenty-First Century Fox Jumps
New York: Revvity shares skyrocket
New York: Fiserv Picks Up Speed
New York: positive developments for SanDisk
New York: Moderna Making Giant Strides
New York: rally for United Airlines Holdings
Guide
MiCA, revisione UE 2026: cosa potrebbe cambiare per crypto, stablecoin, DeFi ed exchange
La revisione europea di MiCA potrebbe ampliare e chiarire le regole applicate al mercato delle cripto-attività, soprattutto nei settori che si sono sviluppati rapidamente dopo l’approvazione del...
leggi tutto