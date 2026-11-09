New York: perdite consistenti per First Solar

(Teleborsa) - Pressione sul produttore statunitense di pannelli fotovoltaici , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a First Solar rispetto all'indice di riferimento.







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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