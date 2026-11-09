New York: perdite consistenti per First Solar
(Teleborsa) - Pressione sul produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a First Solar rispetto all'indice di riferimento.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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