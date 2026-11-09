Milano 9-nov
51.400 +2,69%
Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 9-nov
10.783 +1,02%
Francoforte 9-nov
26.267 +1,73%

New York: perdite consistenti per First Solar

Migliori e peggiori
New York: perdite consistenti per First Solar
(Teleborsa) - Pressione sul produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a First Solar rispetto all'indice di riferimento.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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