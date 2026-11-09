Partnership tra PNC Bank e Coinbase per pagamenti in stablecoin

(Teleborsa) - PNC Bank sta collaborando con l'exchange di criptovalute Coinbase per consentire ai propri clienti aziendali e istituzionali di ricevere pagamenti in stablecoin, in una fase in cui le istituzioni finanziarie continuano a sperimentare token crittografici ancorati al dollaro.



I clienti PNC idonei potranno ricevere pagamenti nella stablecoin USDC di Circle, che verrà poi convertita automaticamente in dollari statunitensi. Secondo le due società, il servizio permetterà alle imprese di accedere più rapidamente ai fondi e di velocizzare le transazioni transfrontaliere, dato che le stablecoin possono essere inviate e ricevute quasi istantaneamente.



"Al momento, si tratta di una fase di sperimentazione e apprendimento insieme ai nostri clienti, per capire quali delle potenziali funzionalità delle stablecoin possano rappresentare un vantaggio concreto", ha dichiarato Tom Lang, responsabile dei prodotti e delle operazioni di tesoreria presso PNC. "Credo sia proprio per questo che riteniamo sia un ottimo punto di partenza".



Già l'anno scorso, PNC si era affidata a Coinbase per offrire ai propri clienti la possibilità di negoziare criptovalute, utilizzando la piattaforma istituzionale "crypto-as-a-service" dell'exchange. L'istituto finanziario con sede a Pittsburgh ha inoltre reso noto che fornirà servizi bancari a Coinbase.

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