Intesa Sanpaolo, Verition riduce lo short
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Intesa Sanpaolo, gruppo bancario quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Verition Management ha ridotto ieri la propria posizione allo 0,59% (rispetto allo 0,6% datato 23 ottobre 2026). Al momento è l'unica posizione corta pubblicata sul titolo.
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
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