Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo

(Teleborsa) - Avanza la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che guadagna bene, con una variazione del 2,82%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Leonardo rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,44 Euro con tetto rappresentato dall'area 49,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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