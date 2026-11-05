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Piazza Affari: rosso per Leonardo

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Piazza Affari: rosso per Leonardo
Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che tratta con una perdita del 2,83%.
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