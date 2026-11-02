Piazza Affari: balza in avanti NewPrinces

(Teleborsa) - Bene il gruppo agroalimentare italiano , con un rialzo del 2,47%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di NewPrinces mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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