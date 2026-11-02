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Piazza Affari: rosso per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Caltagirone SpA
Ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che presenta una flessione del 3,04%.
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